Numer jeden w 108 krajach. Takiego przeboju jeszcze nie było

Numer jeden w 108 krajach

Wygląda na to, że Amazon postanowił nie dzielić się zyskami z właścicielami kin. Wrzucił film od razu na platformę streamingową i teraz może cieszyć się z jego rekordowej oglądalności. "Road House" podczas premierowego weekendu stał się przebojem numer jeden Prime Video niemal we wszystkich krajach na świecie ( w tym także w Polsce) i wszystko wskazuje na to, że będzie jednym z największych przebojów w historii platformy.