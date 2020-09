O takie kino dla nastolatków chodzi. "Tarapaty 2" dają do myślenia [RECENZJA]

Zobacz też: Jeśli nie do kina, to może TV. Czym Polsat, TVN i TVP zawalczą jesienią o widza?

Felka, nowa postać w filmie, to przeciwieństwo Julki. Zadziorna, odważna, ciemnowłosa dziewczyna, od razu wpada w oko Olkowi. I to właśnie to staje się w dużej mierze powodem wielu kłótni, włącznie ze złośliwym wrzucaniem się dziewczyn nawzajem do wody. Jednak to inne wątki w filmie warto pochwalić i na nich się skupić. Bo o ile cenne jest pokazanie, że problemy sercowe są nieodzowną częścią wieku dojrzewania, to już samotne macierzyństwo czy porzucenie przez rodziców, daje nastoletnim widzom do myślenia i zmusza do zadawania trudnych pytań.