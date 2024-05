Obejrzałem "Pulp Fiction" 30 lat po premierze. Czy hit Tarantino nadal jest smaczny jak royal z serem?

Czy się to komuś podoba, czy nie - dzisiaj nie nosimy koszulek z nadrukiem plakatu "Spalonych słońcem" czy "Żyć!", nie cytujemy tekstów z "Królowej Margot". Częścią popkultury stała się scena słynnego twista Johna Travolty i Umy Thurman, inspirowana tańcem z "Amatorskiego gangu". Fani kina na pamięć znają też rozmowę o royalu z serem czy historię złotego zegarka boksera Butcha Coolidge’a. Do tego dochodzi świetna ścieżka dźwiękowa z takimi hitami jak "Girl, You’ll Be a Woman Soon" czy "You Never Can Tell", które już zawsze będą kojarzyły nam się z "Pulp Fiction".