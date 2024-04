O tym filmie mówią wszyscy. Szkoda, że nigdy nie powstanie

Okoliczności powstawania tego tajemniczego dzieła były jednak inne niż do tej pory. Jak zaświadczają źródła "The Hollywood Reporter", mistrz nigdy jeszcze tak wiele razy nie przepisywał scenariusza i nie przekładał daty rozpoczęcia zdjęć. Być może Tarantino wciąż nie czuł się zbyt pewnie z tym pomysłem. Prawdopodobnie zresztą porzucił go na rzecz innego – takiego, który na nowo go zafascynował. Być może w tym celu sięgnął do jednego z porzuconych wcześniej konceptów. Wśród nich znajdują się m.in. remake "Szybciej, koteczku! Zabij! Zabij!" Russa Meyera z 1965 r., "Star Trek" dla dorosłych czy nowy rozdział opowieści o Jamesie Bondzie.