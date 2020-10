Odeszła Agnieszka Fatyga. O śmierci poinformowała sławna córka

Michalina Olszańska to 28-letnia aktorka i wokalistka, którą można było oglądać np. w "Mieście 44", filmie "Jack Strong" czy w "Córkach dancingu", córka Agnieszki Fatygi i Wojciecha Olszańskiego. Na jej facebookowym profilu pojawił się bardzo smutny wpis. Aktorka dała w nim znać o śmierci mamy. I przyznała, że nie jest gotowa na przekazanie szczegółów.

"Mamo, dobranoc. Jestem przy Tobie znów. By nikt już, Mamo, nie spłoszył Twoich snów" - to jego fragment. Całość "Kołysanki dla Matki" znajdziecie we wpisie Olszańskiej.