Odpowiedź na skandal. "Gwiazdy" maltretowały studentów

"Utrata równowagi" to odpowiedź na to, co wyszło na światło dzienne w środowisku filmowym. Reżyser Korek Bojanowski zrobił szeroko zakrojony research, by przedstawić w soczewce historie wielu studentów. I zadać pytanie: jak to jest, że choć współcześnie tyle mówi się o przemocy, tak mocno się ją potępia, wciąż są ludzie, którzy uważają, że jest to najlepsza metoda, by kształtować charaktery młodych?