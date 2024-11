Odważny film Craiga. "Nie pytali o naszą seksualność"

- Nikt nas nie pytał o naszą orientację. To nie była część castingu. Tu chodzi o zaufanie do reżysera i procesu twórczego, zdając sobie sprawę, że historia ma ogromne, uniwersalne tematy, które powinny przemawiać do każdego. Film nie jest przez to zdefiniowany. Naprawdę szczerze w to wierzę. Jeśli inni widzą to inaczej—to ich sprawa - komentuje to Craig.