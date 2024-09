Był uważany za fajnego gościa. "Bardzo się nim rozczarowałam"

Jeśli nerwy aktora faktycznie puściły, mogło być to związane z faktem, że w "Minecrafcie" Jason Momoa jest nie tylko gwiazdą, ale także producentem, który zainwestował w projekt własne pieniądze. I to duże. Pojawiły się informacje, że film kosztował aż 150 mln dolarów. Jednak jeśli kinowa produkcja choćby w części nawiąże do sukcesu gry video, na której została oparta, to powinna przynieść gigantyczne zyski. Jej premiera została zaplanowana na 4 kwietnia 2025 roku.