Ogromny sukces Taylor Swift. Zapis jej trasy koncertowej jeszcze nie trafił do kin, a już jest hitem

Być może "Eras Tour" przekroczy wspomnianą kwotę w samej tylko Ameryce Północnej (obecna kwota sprzedaży biletów w przedsprzedaży obejmuje bilety międzynarodowe) w weekend otwarcia. Byłoby to bezprecedensowe wydarzenie w przypadku filmu koncertowego. Warto dodać, że tylko pięć filmów w 2023 roku w krajowych debiutach wygenerowało co najmniej 100 mln dolarów, a były to: "Barbie" (162 mln dolarów), "Super Mario Bros. Film" (146 mln dolarów), "Spider-Man: Poprzez multiwersum" (120 mln dolarów), Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (118 mln dolarów) i "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (106 mln dolarów).