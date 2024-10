Ojciec Zalewskiego zagrał w nowym spektaklu Jandy. Nie każdy wie, czyim synem jest muzyk

Z kolei Stanisław Brejdygant dowiedział się o istnieniu syna dopiero, kiedy skontaktował się z nim wspomniany przyjaciel rodziny. "O jego istnieniu zawiadomił mnie mój kolega Waldek Starczyński, z którym zdawałem do szkoły teatralnej. Pojechałem do Lublina i spotkałem się z Krzysiem. To było w 1997 roku i od tamtej pory, jak żeśmy się już zakolegowali, tośmy to utrwalali comiesięcznymi wizytami" - wyznał "Gazecie Wyborczej" aktor.