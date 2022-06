Orły 2022. Andrzej Chyra się wyłamał. Zamiast o Ukrainie mówił o polityce PiS

Andrzej Chyra wyszedł na scenę Teatru Polskiego, aby wręczyć Orła 2022 za Najlepszy Scenariusz. Trafił do "Aidy", podobnie jak Orzeł 2022 za Najlepszą Reżyserię. "Aida" została także najlepszym filmem roku. Producentka filmu apelowała, byśmy nie przyzwyczajali się do wojny, która toczy się w Ukrainie. Gestów i słów solidarności z sąsiadami zaatakowanymi przez Rosjan było sporo. Andrzej Chyra postanowił jednak przypomnieć wszystkim, że choć Ukraina przeżywa dramat, to w naszym kraju też nie dzieje się dobrze.