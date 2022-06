"Wesele" z Orłami 2022 od publiczności. Na ten film głosowali użytkownicy Wirtualnej Polski

Wreszcie jesienią 2021 roku "Wesele" trafiło do kin. I szybko stało się hitem. Ze względu na klimat sensacji (głośna scena seksu ze zwierzęciem i słowa reżysera o tym, że film może być zakazany)? A może ze względu na sentyment do pierwszego "Wesela" Smarzowskiego? Tak czy inaczej, widzowie tłumnie poszli do kin na tę polską produkcję, którą łączyła wątki współczesne z okołowojennymi (II wojna światowa i pogrom Żydów przez Polaków).