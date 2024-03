Orły 2024. "Nawet wyjadacze mają radość z tego, że są nominowani"

Aktorka cieszy się z nominacji i zaznacza, że Orły są ważną nagrodą dla filmowej branży: - To jest moja druga nominacja do Orłów, od pierwszej minęło 10 lat, więc obchodzę okrągłą rocznicę. Dla mnie to jest duże wyróżnienie, bo Orły to nasza nagroda środowiskowa, przyznawana przez ludzi, którzy te filmy robią. Takie uznanie jest bardzo cenne. W ogóle uważam, że te nagrody są miłe i ważne. Są taką kropką nad "i".