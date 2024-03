Andrzej Pągowski: "To kobiety dokonały zmiany"

To jest nagroda, która na pewno się Agnieszce należy. Myślę, że sama Agnieszka może uznać, że jest za wcześnie na takie nagrody, bo przecież ona jest w pełni rozwoju twórczego, cały czas pracuje. Niedawno rozmawialiśmy na ten temat, że nagrody za całokształt to takie, które sugerują, że nastał jakiś koniec kariery. Agnieszka Holland pracy nie kończy, nawet będę współpracował z nią przy jej nowym filmie o Kafce. Dla mnie ta nagroda to nie tylko nagroda za jej dorobek życia. To uznanie za to, jakim jest człowiekiem. To co się działo wokół niej w ubiegłym roku... ten hejt, to opluwanie i atak – trzeba mieć bardzo silną osobowość i odporność, by to wytrzymać. Agnieszka jest drobną kobietą, ale o silnym charakterze i za to ją kochamy i szanujemy.