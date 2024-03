W Wenecji zrobił furorę. Polska premiera tuż-tuż. Zobacz zwiastun

To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tego roku. "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta została pokazana po raz pierwszy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w konkursie głównym. I choć z imprezy wyjechała bez żadnych laurów, wszyscy zgodnie twierdzili, że to mocna, warta uwagi produkcja. Do sieci trafił właśnie jej zwiastun.