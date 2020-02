Oscary 2020: Kasia Łaska wystąpiła na scenie. Łzy wzruszenia

Kasia Łaska to "polska Elza". To ona wykonuje polską wersję utwru "Mam tę moc" w animacji "Kraina Lodu". Podczas rozdania Oscarów przedstawicielki kilku krajów wykonały ten utwór razem, także "nasza" Kasia!

W filmie utwór "Into the Unknown" wykonują Indina Menzel i Aurora Aksnes. Polska Elza śpiewa głosem Katarzyny Łaski. Polka znalazła się w gronie artystek, które zaśpiewały wspólnie "Into the Unknown" podczas rozdania Oscarów. Wybrano także artystki z m.in. Rosji, Tajlandii, Norwegii i Danii.