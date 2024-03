Oscary 2024. Ryan Gosling na czerwonym dywanie bez żony. Kim była kobieta, która mu towarzyszyła?

- Chciałbym szczególnie podziękować jednej osobie. Gdy ja sobie tańczyłem, śpiewałem i przeżywałem jedno z najlepszych aktorskich doświadczeń w karierze, moja ukochana zajmowała się naszą córką, nosząc pod sercem kolejną, a przy tym robiła, co mogła, by pomóc swemu bratu pokonać raka. Gdyby nie to, że wzięła na siebie wszystkie te obowiązki, tylko po to, bym ja mógł zrealizować mój aktorski sen, nie stałbym dziś tu przed wami. Tak więc, najdroższa, dziękuję - powiedział, odbierając Złotego Globa za "La La Land".