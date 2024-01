Greta i Margot pominięte przez Akademię. Ryan Gosling zabiera głos

Najlepszy film, aktor i aktorka drugoplanowi (America Ferrera i Ryan Gosling), scenariusz adaptowany, piosenka (tutaj produkcja ma dwóch swoich kandydatów: "What Was I Made For?" Billie Eilish i "I'm Just Ken" Goslinga), scenografia i kostiumy – w tych kategoriach dzieło wciąż ma szansę na nagrodę. Ewidentnie widać, że czegoś tu jednak brakuje. A mowa o nominacjach dla Margot Robbie dla najlepszej aktorki i Grety Gerwig dla reżyserki.