Osierocił trójkę dzieci. Do perfekcji dopracował ukrywanie uzależnienia

"Po raz ostatni widziałem go w zeszłym tygodniu. Był taki jak zawsze – trzeźwy i czysty. Nie sprawiał wrażenia, aby mogło być inaczej" – podkreślał David Katz, przyjaciel i osobisty sekretarz zmarłego w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail". Niestety, należał on do licznego grona osób, przed którymi Philip Seymour Hoffman ukrywał prawdę.