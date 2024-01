Była gwiazdą "Och, Karol", "Labiryntu". Mąż odszedł i zabrał dwa domy

Marta Klubowicz urodziła się 8 lutego 1963 roku w Kłodzku. Wychowywała się w Bardzie Śląskim, a do szkoły średniej uczęszczała w Nysie. W 1985 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. W tym samym roku zadebiutował na deskach teatru w sztuce Bertolta Brechta "Baal" u boku Zbigniewa Zapasiewicza i Janusza Gajosa. Było to w Teatrze Powszechnym w Warszawie, z którym była związana do 1992 roku.