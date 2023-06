Gwałt, kanibalizm, perwersje. Jest decyzja prokuratury ws. Armiego Hammera

Bo przypomnijmy, że gdy Effie twierdziła, że Hammer był wobec niej agresywny, że ostatecznie doszło do gwałtu, to aktor przyznawał wprost, że takie były ich ustalenia. Zgodzili się odegrać scenę gwałtu, jako jedną z fantazji. "Wszystko było zaplanowane. Miałem zobaczyć ją przy kawiarni, śledzić ją do jej domu. Drzwi miały być otwarte, a ja miałem wejść, po czym mieliśmy odegrać tzw. CNC (z ang. consensual non-consent scene)" - przekazał Hammer w oświadczeniu.