Ostateczny cios. Nowe obostrzenia dobiły kina

Przypomnijmy, że od początku czerwca, czyli od momentu zniesienia lockdownu, procedury dopuszczały możliwość sprzedaży 50 proc. miejsc na sali. Na informację o nowych obostrzeniach błyskawicznie zareagowali właściciele kin, którzy zaapelowali o zachowanie poprzednich warunków rygoru. Główny Inspektor Sanitarny nie wyraził na to zgody. Ze względu na wyższy cel, jakim jest zdrowie widzów oraz walka z pandemią, była to zapewne słuszna decyzja. Niemniej, dla kin okazała się "nokautującym ciosem". Za sportowych aren wiemy, że nawet po ciężkim nokaucie zawodnik zazwyczaj wstaje z desek. Pytanie brzmi, jak długo trzeba go będzie cucić…

Tomasz Karolak o pandemii i obostrzeniach: "Cała ta sytuacja jest tragiczna dla kultury i pełna absurdów"

Po zniesieniu lockdownu polskie kina potrzebowały niemal czterech miesięcy, aby odbudować widownię do przyzwoitego poziomu. A przyzwoity poziom w dobie pandemii to 40-50 proc. stanu z poprzednich lat . Pod koniec września weekendowa frekwencja sięgnęła już nawet 400 tys. osób. Znakomicie sprzedawał się wówczas dramat "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", który szczelnie wypełniał sale kinowe (w ich okrojonej oczywiście pojemności). Dobrze radziły sobie także "Trolle 2" oraz "Mulan", które śmigały na przedpołudniowych pokazach. Gdyby nie maseczki na twarzach widzów w foyer (w znacznie mniejszym stopni na salach) można było odnieść wrażenie, że przestrzeń kinowa wróciła do normalności. Niestety, to stadium rzeczywistości było przejściowe i bardzo krótkie. Kolejne tygodnie przyniosły nam bowiem duże spadki frekwencji. I tak podczas minionego weekendu na seanse kinowe zostało sprzedanych już tylko 150 tys. biletów. Nadchodzące dni będą zapewne jeszcze gorsze. W konfrontacji z pandemią, z nowymi procedurami poległy bowiem dwie najważniejsze – pod względem komercyjnym – premiery października.