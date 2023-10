Ostatni sezon "Stranger Things" będzie w kinach? Producent rozbudza nadzieje

Zapoczątkowany w 2016 roku serial zyskał ogromną popularność i zgromadził wokół siebie pokaźne grono fanów. Produkcja idealnie wpisała się, a może i nawet częściowo zapoczątkowała ekranową modę na powrót do lat 80., bazującą na zjawisku nostalgii. Finałowa odsłona serii ma być widowiskiem na miarę największych blockbusterów, nic więc dziwnego, że pojawiły się sugestie, jakoby miała trafić na wielki ekran. Co na to twórcy?