Ostrzeżenie dla widzów. "Ludzie będą uciekać z sal kinowych"

Barry Hertz z "Globe and Mail" napisał: "'Bo się boi' nie jest filmem dla wszystkich. Właściwie jest to film dla bardzo, bardzo, bardzo nielicznych. Ale tak się składa, że należę do tej malutkiej grupy docelowej. A mnie "Bo się boi" zabił. Dla mnie to najbardziej przerażający film ostatnich lat. Przeraża oczywiście w całkiem innym znaczeniu niż tradycyjne horrory. To podróż w otchłań ludzkiej psychiki".