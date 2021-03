Oszałamiający wynik serialowego hitu. Rozbił bank

Specjaliści od efektów specjalnych zrzeszeni w Visual Effects Society ogłosili nominacje do swoich nagród. Dla branży filmowej nagrody VES są równie prestiżowe jak Oscary. W nominacjach bezkonkurencyjny był serial "The Mandalorian".

"The Mandalorian" to zdobywca 13 nominacji do nagród Visual Effects Society

