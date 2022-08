Otwieramy pierwsze w Europie Muzeum Memów

Charakter wystawy jest multimedialny, co będzie zaproszeniem dla gości do wchodzenia w interakcje z przestrzenią galeryjną, np. będzie folia bąbelkowa, co warto docenić, bo zwykle jej nie ma. W ramach Big Festivalowskiego po Muzeum Memów organizowane będą oprowadzania kuratorskie, dzięki którym można będzie pogłębić swoją wiedzę i mieć co opowiadać rodzinie i znajomym. Każdy uczestnik będzie mógł zwieńczyć swoją wizytę zdjęciem pamiątkowym i uściśnięciem czyjejś dłoni. Z wystawy każdy z pewnością wyjdzie bogatszy o ciekawe doświadczenia oraz cenę biletu, ponieważ w trakcie trwania Big Festivalowskiego wydarzenie będzie całkowicie darmowe.