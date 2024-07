Padło pytanie o kanibalizm. Odrażające SMS-y pogrążyły aktora

Był gwiazdą hollywoodzkich filmów, a dziś nie może sobie znaleźć żadnej normalnej pracy. Armie Hammer wystąpił m.in. w nominowanym do Oscara "Tamte dni, tamte noce" czy w serialu Netfliksa "Rebeka", a dziś jest spłukany. Jak wyjawił w wywiadzie, który odbija się głośnym echem w sieci, próbował zostać nauczycielem, ogrodnikiem, menadżerem budynku mieszkalnego, ale nie może dostać stałego pozwolenia na pracę na Kajmanach, gdzie rezyduje. Hammer powiedział wprost, że cieszy go to, że został oskarżony - stawiano mu m.in. zarzut gwałtu - bo to go ocuciło i odmieniło. Teraz szykuje się kolejny wywiad.