Pałys wspomina Kipiel-Sztukę. "To była przyjaźń w jedną stronę"

Mimo to między aktorkami nawiązała się więź, choć z perspektywy czasu Pałys uważa, że była to relacja jednostronna. "Marzena bardzo często do mnie dzwoniła. Można powiedzieć — to była przyjaźń w jedną stronę. Zawsze mogła na mnie liczyć i dzwoniła do mnie, jak miała trudniejsze chwile w życiu, ale Marzena, to wolny ptak — w drugą stronę to nie działało. Zresztą zawsze była taką osobą, że zajmowała się sobą, nie odbierała telefonów. Natomiast, jeżeli miała jakiś problem w życiu, to wtedy dzwoniła i faktycznie potrafiłyśmy rozmawiać kilka razy w tygodniu" - wyznała gwiazda serialu Polsatu.