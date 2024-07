Pamiętacie przystojniaka z "Żaru tropików"? Właśnie skończył 63 lata. Co u niego słychać?

Jego kanadyjskie korzenie sprawiły, że od najmłodszych lat marzył o karierze hokeisty. Jako nastolatek Stewart był utalentowanym graczem hokeja, który zdawał się być na dobrej drodze do osiągnięcia swojego marzenia o grze w NHL. Niestety, kontuzja, która doprowadziła do utraty nerki w wieku 17 lat, zmusiła go do porzucenia swoich sportowych aspiracji i odrzucenia ofert stypendiów sportowych.