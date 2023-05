Dorastał na oczach widzów. Dziś Jonathan Lipnicki ma 32 lata i fanki za nim szaleją

Jonathan Lipnicki miał tylko pięć lat, gdy dostał angaż do filmu z Tomem Cruisem i Renee Zellweger. W produkcji "Jerry Maguire" wcielił się w synka głównej bohaterki. Miał sceny i z 27-letnią Renne, i z 34-letnim Tomem. Oboje byli doświadczonymi aktorami, choć to Cruise był zdecydowanie bardziej rozpoznawalną gwiazdą. Widzowie uwielbiali go za role w "Top Gun" czy "Urodzonym 4 lipca".