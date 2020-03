"Parasite": Donald Trump skrytykował film. Co nie odpowiadało prezydentowi USA?

Donald Trump najwidoczniej nie lubi dobrego kina. Prezydent USA skrytykował "Parasite" podczas wiecu wyborczego w Colorado Springs.

Twórcy "Parasite" mają powód do dumy. Na początku bieżącego roku południowokoreański film odniósł wielkie zwycięstwo, został pierwszą produkcją nieanglojęzyczną, która otrzymała nagrodę w kategorii głównej. Łącznie zdobył aż cztery Oscary za: najlepszy film, najlepszy reżyser (Joon-ho Nong), najlepszy scenariusz oryginalny (Jin Won Han, Joon-ho Bong) i najlepszy film międzynarodowy (Joon-ho Bong).

Są jednak osoby, które nie podzielają entuzjazmu krytyków filmowych, a należy do nich z pewnością Donald Trump. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych szczególnie nie podobało się, że "Parasite" jest filmem z Korei Południowej.

- O co do diabła w tym wszystkim chodzi ? Mamy dosyć problemów z Koreą Południową w handlu. Jakby tego było mało, dali mu (filmowi) tytuł najlepszego filmu roku. Czy to było słuszne ? Nie wiem - powiedział prezydent.