Patryk Vega wydał dziwne oświadczenie. Dotyczy poszukiwanej przez Interpol

- W odróżnieniu od policji zapraszam Magdalenę Kralkę do Polski nie klasą ekonomiczną, ale biznesem - mówi Patryk Vega w swoim nowym oświadczeniu. Zaadresowane jest do Kralki, podejrzewanej o kierowanie grupą przestępczą w środowisku pseudokibiców.

Patryk Vega znalazł sposób na nietypową promocję swoich filmów. Sposób jest taki, że żaden inny reżyser czy producent nie będzie chciał go kopiować. Vega przed premierą swoich kolejnych filmów wygłasza różne oświadczenia, które mają odnosić się ponoć do istniejących w sieci komentarzy, które wywołują kontrowersje. Tak było w przypadku "Polityki", tak jest teraz i w przypadku "Bad Boy".

Nowy film Vegi opowiada patologiczne historie ze świata klubów piłkarskich i ich właścicieli. Główne role przypadły w udziale Antkowi Królikowskiemu i Katarzynie Zawadzkiej. On jest właścicielem klubu, ona organizuje grupy pseudokibiców.

- Nie zmienia to faktu, że bardzo chętnie zaproszę Magdalenę Kralkę na premierę "Bad Boya". Wiem, że boi się przyjechać do Polski, bo może pójść siedzieć i stracić swoje luksusowe życie. Dlatego chciałem powiedzieć, że w odróżnieniu od policji zapraszam Magdalenę Kralkę do Polski nie klasą ekonomiczną, ale biznesem.