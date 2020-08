Patryk Vega zapowiada kolejny film. Tym razem o pandemii

Patryk Vega, pomimo stanu epidemii w Polsce i wprowadzenia restrykcyjnych zasad ws. zgromadzeń, nawet na chwilę nie przestał kręcić swoich filmów. Przepisem, który swego czasu najbardziej go uwierał, był zakaz wszelkich zgromadzeń. Wbrew rozsądkowi i zaleceniom zapraszał aktorów do współpracy . Pod koniec marca do sieci wyciekły nawet zdjęcia z planu filmowego, który został rozstawiony na obszarze Pola Mokotowskiego w Warszawie .

- W dużej mierze to film o epidemii samotności. Punkt wyjścia jest taki, że ludzie, mając coraz większy dostęp do wyzutego z uczuć seksu, mają jednocześnie coraz większą trudność z budowaniem relacji bliskości i miłości z drugim człowiekiem. Ta pandemia, która spotyka bohaterów, jest czymś, co zaczyna przewartościowywać ich postawy. (...) Mieliśmy wtedy na początku pandemii taki czas, gdzie w centrum były zupełne pustki. (...) To jest coś, co się według mnie prędko nie powtórzy, a robi to wrażenie takiego "wow". Cieszę się, że nakręciłem to już wtedy z myślą o tym filmie - powiedział Patryk Vega w podcaście "Mój Ulubiony Film".