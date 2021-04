Jego kolejny film będzie o śmierci Magdaleny Żuk. Vega apeluje

Patryk Vega to niewątpliwie jeden z bardziej płodnych polskich reżyserów. Twórca "Pitbulla" tylko w tym roku wyprodukował cztery filmy, w tym jeden dokument "Oczy diabła", o procederze handlu dziećmi. Wiele wskazuje na to, że Vega już znalazł sobie temat na kolejną produkcję. W sieci pojawiło się nagranie, w którym reżyser przypomina głośną sprawę śmierci Magdaleny Żuk. Przypomnijmy, że 27-letnia Polka w niewyjaśnionych okolicznościach zmarła w egipskim kurorcie. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wciąż ustala, czy mieszkanka tego miasta popełniła samobójstwo czy padła ofiarą przestępstwa. Patryk Vega zachęca internautów, by razem z nim rozwikłali tajemnicę jej śmierci.