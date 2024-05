Zrobił film o Putinie. Kupują go na całym świecie

Swoimi filmami od lat budzi kontrowersje. Swego czasu przyciągały one do kin tłumy. Choć ostatnio zaliczył klęskę finansową, najnowszy projekt Patryka Vegi znów ma szansę trafić do szerokiej publiczności. Zresztą "Putin" wzbudza spore zainteresowanie nie tylko w Polsce. Lista państw, w których produkcja będzie wyświetlana, ciągle się wydłuża.