Besaleel, czyli Patryk Vega, nakręcił film o Putinie. Fekalia, pieluchy i wybuchy

W ostatnich latach Patryk Vega stawiał przede wszystkim na szokowanie widzów coraz to bardziej zmyślnymi scenami. Doszło do tego, że nakręcił film o sobie - "Niewidzialną wojnę". Jak pisaliśmy w recenzji: "Jego autobiografia to ciąg jednej koszmarnie napisanej, zagranej i nakręconej sekwencji za drugą. To także ohydny obraz bezkrytyczności wobec własnej osoby. Vega przez ponad dwie godziny natarczywie wmawia nam, że od dzieciństwa jest wielkim człowiekiem, który musiał odnieść sukces".