Vega nakręcił film o Putinie. Zdradza szczegóły

– Przechodzimy przez wszystkie opisywane w przestrzeni medialnej wydarzenia, czyli wstąpienie Putina do KGB w Dreźnie, następnie jego quasi-przestępczą działalność jako zastępcy mera w Petersburgu, przez obydwie wojny czeczeńskie, atak na teatr na Dubrowce, atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie, wysadzanie bloków w Rosji przez FSB i docieramy do Ukrainy, do najbardziej dramatycznych wydarzeń – relacjonuje jego wypowiedź portal PAP.