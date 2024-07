Paweł Deląg wspomina pierwsze spotkanie z hollywoodzką gwiazdą. Jedno zdanie sprawiło, że stali się przyjaciółmi

- W Polsce casting to dla mnie wielkie święto, robię go raz na pięć lat. Za granicą to jest podstawa. Spotykają się, interesują, chcą poznać, wybrać - jak już jest casting, to mam poczucie, że to nie jest pro forma, a autentyczne poszukiwanie aktora, który może zagrać rolę. Zawsze wyznawałem zasadę "Sky is the limit", podchodziłem do tego śmiało i bez kompleksów. Pracowałem ze znakomitymi aktorami, dużo się od nich nauczyłem i zawsze miałem z tego ogromną satysfakcję. Możliwość podpatrywania jak oni pracują, możliwość rozmów z aktorami, reżyserami, producentami z różnych kultur… One naprawdę wzbogacają człowieka i budują nową przestrzeń i sposób patrzenia, przede wszystkim na siebie samego, ale również na film i kino. Aktorowi okazywane jest zainteresowania, czuć w tych ludziach taką ciekawość i wręcz fascynację aktorem i to są niezapomniane spotkania - zapewnia w rozmowie z nami aktor, pytany o różnicę między polskim a zagranicznymi rynkami.