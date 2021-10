Październikowe nowości Netfliksa. Polskie produkcje będą hitami

Netflix już jakiś czas temu zauważył, że największym motorem napędowym platformy streamingowej są lokalne produkcje. To one oglądane są w pierwszej kolejności i ich najczęściej poszukuje użytkownik. Co więcej, sukces takich seriali, jak hiszpański "Dom z papieru" czy ostatnio koreański "Squid Game" pokazuje, że tego typu projekty mogą cieszyć się ogromną popularnością na całym świecie, a nie tylko w krajach, w których powstały.