Perkusista Dżemu przez 30 lat szukał wymówek. W końcu spełnił swoje marzenie

Michał jako pierwszy zaczął ćpać, ale mówił mi, że nigdy nie chciał częstować Ryśka, nie wciągał go w to, on sam chciał brać. To była jego decyzja. Tak samo Michał nie miał wpływu na śmierć Riedla, o co go podejrzewano. Na pewno takie oskarżenie go bolało i jeszcze wzmocniło jego potrzebę izolacji w Bieszczadach, ale w którymś momencie żona Ryśka ucięła te spekulacje, mówiąc publicznie, że to nie jest prawda i aby wszyscy dali Michałowi spokój. Znam prawdę wprost od Michała, który mówi jak było w filmie. Z moich dodatkowych rozmów z przyjacielem i producentem muzycznym Leszkiem Winderem i Marcinem Sitko, autorem biografii Riedla, wynika, że Rysiek zmarł po przyjęciu środków nasennych, które dostał od współpacjenta ze szpitala, a nie od działki heroiny przyniesionej przez kogoś z zewnątrz.