Pierce Brosnan skazany. "Głęboko żałuję mojego wykroczenia"

Nie były to ostatnimi czasy jedyne problemy Brosnana. Aktor trafił przed amerykański wymiar sprawiedliwości po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku nie zastosował się do zakazów na terenie parku narodowego Yellowstone i zboczył z wyznaczonej dla zwiedzających ścieżki. Zgodnie z tym, co było napisane w pozwie, Brosnan miał spacerować po obszarze termalnym parku. To miejsce, w którym mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione.