Pierwsze opinie: "Granie w tym wieku bez koszulki staje się coraz trudniejsze"

"Strażnicy Galaktyki: Volume 3" to pożegnalny film Jamesa Gunna z komiksowych uniwersum Marvela. Przypomnijmy, że w pewnym momencie został on już usunięty ze stanowiska reżysera tej superprodukcji. Powodem decyzji były niestosowane, stare żarty z pedofilii oraz z zamachów z 11 września, które ktoś odgrzebał w mediach społecznościowych. Za reżyserem wstawiły się jednak wszystkie gwiazdy "Strażników Galatyki" i fani Marvela. To skłoniło wytwórnię Disneya do zmiany swojego stanowiska.