Spektakularne widowisko. "Moja rada: zapnij pasy i ciesz się filmem"

"Dla mnie to najlepszy film z MonsterVerse. Głównie dlatego, że nie udaje czegoś, czym być nie może. To czysta rozrywka, która znakomicie sprawdza się na dużym ekranie. Scenariusz jest spójny, nie cierpi na brak podstaw logiki. Duży plus dla aktorki Rebecci Hall, która po słabym występie w poprzedniej części, odnalazła się wśród tytanów. To może być najbardziej widowiskowy film roku" – chwali "Nowe imperium" kolejny widz.