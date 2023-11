Pierwsze recenzje epickiego widowiska. Nie wszyscy są zachwyceni

Nicholas Barber z BBC.com podsumowuje przewrotnie: "To budzące podziw osiągnięcie, chociaż może sprawić, że będziesz bardziej doceniał umiejętności przywódcze Scotta [reżysera filmu – przyp. aut.] niż Napoleona". Alonso Duralde ma nawet apetyt na więcej i odwołuje się do reżyserskiej wersji filmu, która ma trafić do streamingu. "Chociaż ta wystawnie zamontowana produkcja przypomina epicką epopeję wojenną, można mieć nadzieję, że obiecana wersja reżyserska Ridleya Scotta wypełni emocjonalne i historyczne luki" – pisze recenzent "The Film Verdict".