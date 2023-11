Koniec strajku. Jakie filmy zobaczymy? Jest na co czekać

Czas wrócić do pracy

Oficjalne zakończenie strajku wiąże się z powrotem twórców do pracy na planach. Nie stanie się to być może z dnia na dzień, ale na pewno będzie to szybciej niż później. Przesunięte daty premier, o których co rusz dowiadywaliśmy się w ostatnich miesiącach, to przecież ogromna strata finansowa dla wszystkich zaangażowanych. A więc także i w tym przypadku czas to pieniądz.