Pobije wszystkie rekordy. "James Bond" to przy nim kopciuszek

A "The Battle At Lake Changjin" dopiero się rozkręcał. Z okazji państwowego święta większość Chińczyków miała aż 7 dni wolnych od pracy. Każdego dnia wojenna produkcja dorzucała więc do puli dziesiątki milionów dolarów. Podczas drugiego weekendu spadek popularności filmu w kinach był "na spodziewanym poziomie", co pozwoliło mu zgarnąć ponad 100 mln dol. Tym sposobem na koncie "The Battle At Lake Changjin" znajduje się już 633 mln dol. Do najlepszego wyniku w historii osiągniętego w chińskich kinach brakuje niespełna 250 mln dol. Chińskie społeczeństwo na pewno pomoże i spełni wolę przywódców narodu.