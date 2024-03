Pogrzeb Marii Chwalibóg. Spocznie w grobie syna Cybulskiego

Cybulski był mężem Elżbiety Chwalibóg, siostry Marii. Para doczekała się syna Macieja w 1961 r. O mężczyźnie było głośno w 2015 r., gdy okazało się, że wraz z żoną Agnieszką żyje w nędzy na terenie ogródków działkowych. Z domu miała go wyrzucić własna matka. Potem Cybulski wyjechał z Polski do zagranicznej pracy. Gdy wrócił, trafił do szpitala. Zmarl 19 lutego 2016 r. w wieku 55 lat.