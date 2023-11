Polska gwiazda w zagranicznym thrillerze. Zagra z francuską diwą

Potem była rola w miniserialu "Szpiedzy w Warszawie" z Davidem Tennantem czy epizod rudej wiedźmy w "Hanselu i Gretel: Łowcach czarownic", filmie fantasy z Jeremym Rennerem. Największą popularność przyniosła jej bez wątpienia "Zimna wojna", nagrodzona w Cannes Złotą Palmą i nominowana do trzech Oscarów. Później Kulig zagrała m. in. w miniserialu "The Eddy" Jacka Thorne'a, pokazywanej na Festiwalu w Wenecji "Kobiecie z..." czy czekającym na polską premierę filmie "She Came to Me" Rebekki Miller z Anne Hathaway i Peterem Dinklage'em w rolach głównych.