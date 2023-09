Joanna Kulig zauroczyła Wenecję. Wygląda mega seksowanie

Reżyserzy o swoim dziele napisali: "To dla nas naprawdę ważny film, wynik wielu lat pracy, niezliczonych spotkań z osobami transpłciowymi. Mamy nadzieję, że nasz film pomoże zrozumieć innym, co to znaczy być osobą transpłciową, i jednocześnie da odwagę setkom młodych ludzi, którzy identyfikują się jako osoby trans, ale obawiają się podzielić tym z innymi. Ponad wszystko mamy nadzieję, że dzięki niemu wzrośnie poparcie dla zmian w prawie, które będą gwarantować życie bez zagrożenia".