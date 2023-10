Premiera nowego filmu Polańskiego. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki

Druzgocące opinie krytyków

"The Palace" spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem recenzentów. Aktualnie przy 14 recenzjach uzyskał zero proc. "świeżości" w serwisie Rotten Tomatoes. Xan Brooks z "The Guardian" nazywa go "tandetną farsą hotelową", w której odbywa się "najgorsza impreza w mieście" i zastrzega, że widzowie mogą potrzebować mocnego drinka, żeby przetrwać ten seans.